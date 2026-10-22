Escándalo salpica a Petro: director del DAPRE habla de “instrumentalización” de mujeres

El Gobierno del expresidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo escándalo tras los graves señalamientos director del DAPRE, Carlos Ríos Puerta, sobre el exmandatario a quien señala de presuntamente haber ‘instrumentalizado’ a 48 mujeres. En entrevista con NTN24, la excongresista Carolina Arbeláez aseguró que los señalamientos contra el ex jefe de Estado indican que durante su Gobierno habían 48 mujeres vinculadas a la Presidencia mediante contratos de prestación de servicios para poder estar con él.