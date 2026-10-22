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Escándalo salpica a Petro: director del DAPRE habla de “instrumentalización” de mujeres

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
El Gobierno del expresidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo escándalo tras los graves señalamientos director del DAPRE, Carlos Ríos Puerta, sobre el exmandatario a quien señala de presuntamente haber ‘instrumentalizado’ a 48 mujeres. En entrevista con NTN24, la excongresista Carolina Arbeláez aseguró que los señalamientos contra el ex jefe de Estado indican que durante su Gobierno habían 48 mujeres vinculadas a la Presidencia mediante contratos de prestación de servicios para poder estar con él.

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