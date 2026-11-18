El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, fue recibido este miércoles en Caracas por la dictadora interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en su primera visita oficial al país tras coordinar la operación militar que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Hegseth fue uno de los principales autores del operativo en el que tropas de Estados Unidos ingresaron a Caracas y capturaron a Maduro y su esposa, Cilia Flores, de manera quirúrgica.

Hegseth llegó a territorio venezolano en la noche del martes a bordo de un C-32A de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

La televisión estatal transmitió imágenes de Hegseth junto a Delcy Rodríguez y otros altos funcionarios estadounidenses en el palacio presidencial de Miraflores.

Después de pasar por Venezuela, Hegseth viajará a Colombia en un movimiento que había anticipado el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Allí, el secretario entregará el primer avión de transporte C-130 Hercules a las Fuerzas Armadas colombianas como parte de un programa más amplio de asistencia militar de EE.UU. que podría incluir dos aviones más.