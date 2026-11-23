La concentración de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera alcanzó un máximo histórico de 426.8 partes por millón en 2025, lo que representa un aumento del 153 % respecto a los niveles previos a la era industrial, advierten científicos.

Este incremento avanza a un ritmo alarmante, ya que solo en el último año se sumaron 2.8 partes por millón, una cifra que supera el promedio registrado durante la última década.

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Esta tendencia crítica afecta a otros gases de efecto invernadero que retienen el calor en el planeta. El metano y el óxido nitroso llegaron a picos nunca vistos, ubicándose en 267 % y 126 % de sus valores originales, respectivamente.

Según los especialistas, la atmósfera acumula un blindaje térmico récord que impide la liberación natural de calor y agrava el calentamiento global.

Desde 1990, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) ha lanzado constantes alertas sobre esta crisis, pero las emisiones globales siguen sin dar tregua y rozan su máximo histórico, según recientes análisis.

Ante la gravedad del panorama, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) puso estas preocupantes cifras sobre la mesa de los negociadores durante la Conferencia Climática COP31 de la ONU, realizada en Antalya, Turquía.

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Al respecto, Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo e investigador del IPCC, advirtió que el planeta enfrenta una tendencia térmica irreversible.

Explicó que, aunque existan fluctuaciones interanuales con promedios que este año podrían llegar a 1.75 grados por encima de la era preindustrial, los registros irán siempre al alza y nunca a la baja, destacando como el mayor peligro la aceleración de este calentamiento en la próxima década.