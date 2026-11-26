Dos técnicos italianos murieron este jueves mientras trabajaban en un sistema de defensa aérea durante un ataque con drones iraníes contra instalaciones militares de Kuwait, según informó el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani. Se trata del primer ataque con víctimas mortales en el emirato en varios meses.

El ataque se produce cuando Irán ha intensificado en la última semana sus ofensivas contra Kuwait y Baréin, mientras Teherán y Washington siguen disputándose el control del estrecho de Ormuz.

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Un ataque contra una estación de detección

Tajani explicó ante el Senado que, hacia las 14:00, varios drones de fabricación iraní golpearon instalaciones militares kuwaitíes, entre ellas una estación de detección de defensa aérea donde trabajaban dos técnicos italianos de la empresa Rheinmetall.

El Ministerio de Defensa de Kuwait confirmó la muerte de los dos italianos y señaló que al menos cuatro personas resultaron heridas. Añadió que los drones atacaron un lugar vital del país, cuya ubicación no precisó.

Reacciones en Europa

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó sus condolencias en la red social X: "Mis pensamientos están con todos los afectados por el ataque y sus familias".

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reclamó mayor presión sobre Teherán. "Debemos aumentar la presión sobre Irán para que ponga fin a estos ataques inaceptables contra sus vecinos y nuestros socios en el Golfo", escribió en redes sociales.

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Kuwait, en el fuego cruzado

El ataque llega pocos días después de que Kuwait activara sus defensas aéreas para repeler drones lanzados desde Irán, los primeros desde principios de septiembre.

El conflicto comenzó a finales de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y ha dejado a los países del Golfo atrapados en medio de la confrontación, con instalaciones militares y energéticas estadounidenses en su territorio convertidas en objetivos.

En el estrecho de Ormuz, vía marítima vital, Estados Unidos e Irán mantienen un punto muerto: el ejército estadounidense escolta a los buques que lo cruzan, desafiando los intentos de Teherán de cerrarlo.

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Más al sur, la guerra entre Arabia Saudí y los hutíes de Yemen continúa agravándose tras una semana de duros golpes por ambas partes.

La coalición militar liderada por Riad, que apoya al gobierno yemení reconocido internacionalmente, afirmó que el grupo respaldado por Irán atacó una refinería en Jazán, en el sur de Arabia Saudí, el último de una serie de ataques dirigidos contra importantes instalaciones energéticas del reino.

Los intercambios entre ambos bandos se han vuelto casi diarios en la guerra civil yemení, reavivada tras más de una década de conflicto.