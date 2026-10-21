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Miércoles, 21 de octubre de 2026
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Javier Milei

"España es una nación soberana que no acepta injerencias externas": el Gobierno español responde luego de que Milei llamara "impresentable dictador" a Pedro Sánchez

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Pedro Sánchez, presidente de España - Foto: EFE
Pedro Sánchez, presidente de España - Foto: EFE
El país europeo rechazó las declaraciones del presidente argentino en su visita a Madrid y advirtió por el impacto de sus palabras en la convivencia democrática y las relaciones bilaterales.

El Gobierno de España condenó este miércoles, 21 de octubre, las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, en contra del jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y acusó al mandatario de fomentar la polarización política y hacer un llamamiento a la violencia durante su visita a Madrid.

La reacción llegó por medio de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, que expresó su “más enérgica condena ante los insultos y calumnias dirigidos por Javier Milei al presidente del Gobierno, a España y a los españoles”. La institución igualmente rechazó las expresiones del argentino que, a su juicio, representan una incitación al uso de la violencia.

El pronunciamiento se produjo luego de que Milei participara en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el Real Casino de Madrid, donde lanzó fuertes críticas a Sánchez y solicitó a los españoles apartar del poder a los socialistas.

En su intervención, el presidente argentino aseguró que existía una deuda política que los ciudadanos debían saldar en las urnas y llamó “impresentable dictador” a Pedro Sánchez.

“Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre sacar a los socialistas a patadas”, declaró Milei, según Europa Press.

La frase generó una respuesta del Ejecutivo español, que interpretó sus palabras como si estuviese tratando de alimentar la confrontación política.

En el comunicado oficial, Exteriores defendió la soberanía española y el carácter democrático de sus instituciones. “España es una nación soberana que no acepta injerencias externas”, indicó el ministerio, que igualmente rechazó los ataques contra el presidente del Gobierno y las instituciones escogidas por los ciudadanos.

La declaración incluyó una crítica directa a la presencia de Milei en territorio español. La institución calificó de “indigno” que el jefe de Estado argentino hiciera visitas con el propósito de promover, según su valoración, un clima de polarización y violencia entre los españoles y entre dos países que ve como naciones hermanas.

El enfrentamiento se generó en una nueva visita del mandatario argentino a España, donde ya protagonizó anteriores choques verbales con Sánchez. Las diferencias entre los dos dirigentes se remontan, entre otros episodios, a mayo de 2024, momento en que Javier Milei hizo declaraciones en contra de Begoña Gómez, esposa del presidente español, que hicieron crear una crisis diplomática.

Pese a la contundencia del comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores no anunció nuevas medidas diplomáticas en contra de Argentina en respuesta a las declaraciones del mandatario.

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