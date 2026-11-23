El duro relato de un exsecuestrado por el ELN: “No tenemos nada contra usted, es contra el estado”

El calvario de Rodrigo Antonio López Estrada, funcionario del CTI, duró 553 días tras haber sido secuestrado por el ELN junto con su compañero Jesús Antonio Pacheco; ambos fueron interceptados por 8 hombres armados cuando regresaban de cumplir una misión en el departamento de Arauca y luego fueron retenidos contra su voluntad. Precisamente Rodrigo Antonio López Estrada y su esposa hablaron con NTN24 sobre lo vivido en cautiverio y dijo: “de salud me encuentro mejor rodeado de mi esposa y mis hijos. En el cautiverio casi todo era igual, no había algo que hiciera diferente un día del otro. Mis peores momentos era pensar en mi familia y soportar la selva, los insectos y eso. Es una situación que sufrimos todos los que estamos allí”.