La Vinotinto perdió 2 a 0 ante Rusia y acumuló su tercera derrota en los amistosos que disputó durante este 2026. Además, solo se quedó con una victoria.

Los dirigidos por el exdefensor Oswaldo Vizcarrondo lograron mantener el empate sin goles hasta los 59 minutos, cuando llegó el tanto de Aleksey Miranchuk, quien se vistió de goleador anotando los dos tantos.

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El gol que cerró el marcador llegó a los 75 minutos tras un pase de Matvey Kislyak.

Pese a que Venezuela dominó el encuentro, con un 57% de posesión, y más de 100 pases por encima del equipo ruso, no logró anotar y tampoco realizar disparos a puerta.

Con este resultado negativo, la selección venezolana acumuló su tercera derrota en lo que va de 2026 y registró un solo triunfo en el año.

Cabe recordar que el pasado sábado, la selección venezolana perdió por la mínima diferencia ante la selección del País Vasco.

De los siete partidos disputados en 2026, la Vinotinto solo consiguió una victoria, ante Irak por 2 a 0 el 9 de junio de este año.

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Desde ya hay preocupación en la afición, por la falta de gol y triunfos en el nuevo proceso de cara al futuro.

Todavía no hay amistosos confirmados para el próximo año en el nuevo proceso de Vizcarrondo tras la salida de Fernando 'Bocha' Batista.