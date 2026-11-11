NTN24
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Miércoles, 11 de noviembre de 2026
Perkins Rocha
Programa: El Informativo

Dinorah Figuera visitó a Perkins Rocha y reaccionó a lo que vivió el preso político tras el asedio ilegal a su casa

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
La presidente de la Asamblea Nacional del 2015 y quien lidera los diálogos con el régimen, Dinorah Figuera, se pronunció sobre lo que vivió Perkins Rocha quien enfrentó un nuevo episodio de hostigamiento tras un asedio ilegal en su domicilio. “Saliendo de la casa de Perkins Rocha, estuvimos conociendo de parte de él y su esposa lo sucedido, estaremos atentos a que no persistan estas tácticas intimidantes para él, su familia, abogados y visitantes”, escribió Figuera en su cuenta de X.

También le puede interesar

Perkins Rocha y Dinorah Figuera / FOTO: EFE
Perkins Rocha

Dinorah Figuera visitó a Perkins Rocha y reaccionó a lo que vivió el preso político tras el asedio ilegal a su casa

Familiares de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Exilio por libertad: 105 presos políticos del régimen de Delcy Rodríguez ofrecen irse del país si son excarcelados

El Bronx, 10 años de la operación Némesis - Foto de referencia: AFP
Operación

“Datos inéditos” sobre la Operación Némesis que desmanteló "El Bronx" hace 10 años en Bogotá

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez, "La Paseadora": tres aviones para su nuevo viaje mientras Venezuela clama el fin de la tiranía

Los Maduro y los Rodríguez / FOTO: EFE- Canva
Nicolás Maduro Guerra

Nicolasito se acerca al Rodrigato pensando en que ellos puedan interceder por la liberación de Maduro, dice analista

Falsa amenaza de bomba en Italia _ Foto: AFP
Amenaza de bomba

“El objetivo no es matar, es sembrar miedo”: experto sobre falsas amenazas de bomba en Europa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Exilio por libertad: 105 presos políticos del régimen de Delcy Rodríguez ofrecen irse del país si son excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Datos inéditos” sobre la Operación Némesis que desmanteló "El Bronx" hace 10 años en Bogotá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Lo último de macrooperativos en Colombia: golpe a las Farc de Iván Mordisco y a los comandos de frontera

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Dinorah Figuera visitó a Perkins Rocha y reaccionó a lo que vivió el preso político tras el asedio ilegal a su casa

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

La ilegítima Delcy Rodríguez sigue de paseo: llegó a Turquía para participar en cumbre climática

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Protestas en Europa: ¿crisis económica o resultado de gobiernos que incumplieron sus promesas?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Operativo del ejército de El Salvador en Haití-Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República de El Salvador
Haití

Nuevas imágenes del bombardeo que destruyó La Casa de la Muerte, bastión de pandillas en Haití

Abelardo de la Espriella | Foto: AFP
Abelardo de la Espriella

Megaoperativo en marcha: De la Espriella ordena un nuevo bombardeo contra narcoterroristas

Jorge Rodríguez, Nicolasito Maduro, Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen de Venezuela

El mensaje fachada de ‘Nicolasito’ Maduro para mostrar unión y lealtad con los hermanos Rodríguez y el régimen

Nicolás Maduro/ Petróleo venezolano - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

Informe confidencial revela qué ha ocurrido con el dinero del petróleo venezolano bajo control de EE. UU. desde la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez Foto EFE
Venezuela

Indignación en Venezuela por la participación de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez en un torneo de Ping Pong

Más de Actualidad

Ver más
Incautación de más de 600 kilos de cocaína - Captura de pantalla Policía Nacional
Captura

Incautan más de 600 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna en Quindío: así fue el operativo

Bandera de la ONU - Foto de referencia: EFE
Cuba

Cuba pierde 35 votos de respaldo en la ONU: Colombia se suma a EE. UU. contra la resolución que exige levantar el embargo

Miguel Uribe/ Iván Márquez/ Farc - Fotos AFP
Miguel Uribe Turbay

Fuente en el caso Miguel Uribe Turbay habla de la decisión de Iván Márquez de apoyar a Iván Cepeda

Opinión

Ver más
Arturo McFields Nayib Bukele

Bukele y los bombardeos que encienden la esperanza de un pueblo en el olvido

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden y la traición a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Incautación de más de 600 kilos de cocaína - Captura de pantalla Policía Nacional
Captura

Incautan más de 600 kilos de cocaína ocultos en un camión cisterna en Quindío: así fue el operativo

Bandera de la ONU - Foto de referencia: EFE
Cuba

Cuba pierde 35 votos de respaldo en la ONU: Colombia se suma a EE. UU. contra la resolución que exige levantar el embargo

Selma Blair, actriz de EE. UU. - Foto: EFE
Actriz

Arrestan a la actriz Selma Blair por agredir a miembros de la tripulación en vuelo a Nueva York

Miguel Uribe/ Iván Márquez/ Farc - Fotos AFP
Miguel Uribe Turbay

Fuente en el caso Miguel Uribe Turbay habla de la decisión de Iván Márquez de apoyar a Iván Cepeda

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin - Fotos EFE
Rusia

Zelenski advierte que la decisión de Trump de eximir a Rusia de nuevas sanciones representa un incentivo para Putin: "Seguirá atacando"

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Experto sobre lo que dijo Trump de anexar a Venezuela a Estados Unidos: “Es para alentar a la base republicana”

Diosdado Cabello y Silvana Guerrero | Fotos: EFE-AFP
Diosdado Cabello

Investigación: este es el lugar en el que Diosdado Cabello estaría dando refugio a alias Silvana Guerrero

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023