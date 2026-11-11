Dinorah Figuera visitó a Perkins Rocha y reaccionó a lo que vivió el preso político tras el asedio ilegal a su casa

La presidente de la Asamblea Nacional del 2015 y quien lidera los diálogos con el régimen, Dinorah Figuera, se pronunció sobre lo que vivió Perkins Rocha quien enfrentó un nuevo episodio de hostigamiento tras un asedio ilegal en su domicilio. “Saliendo de la casa de Perkins Rocha, estuvimos conociendo de parte de él y su esposa lo sucedido, estaremos atentos a que no persistan estas tácticas intimidantes para él, su familia, abogados y visitantes”, escribió Figuera en su cuenta de X.