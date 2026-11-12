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Jueves, 12 de noviembre de 2026
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Nvidia

Se conocen más detalles de la mujer china señalada de espiar al jefe de Nvidia: viajó a Taiwán en varias ocasiones

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Jensen Huang, cofundador de Nvidia - Foto: EFE
Jensen Huang, cofundador de Nvidia - Foto: EFE
Las autoridades de Taiwan se pronunciaron sobre la información que se ha conocido en las últimas horas.

La mujer acusada de espiar para Pekín al fundador de Nvidia, Jensen Huang, mientras mantenían una relación amorosa, visitó Taiwán ocho veces entre 2024 y 2025, aseguró este jueves un ministro de la isla.

Taiwán, un actor dominante en la industria mundial de semiconductores, se encuentra en el centro de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, país que le reclama como parte de su territorio.

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El director ejecutivo del gigante estadounidense Nvidia admitió haber tenido una aventura extramatrimonial, según reportes, con una mujer identificada como Alice Huang, una exejecutiva de la compañía Megaspeed de Singapur y de quien Washington cree que trabajaba para la inteligencia china.

Pekín, por su parte, ha rechazado las acusaciones de espionaje.

Alice Huang, también conocida como Huang Le, utilizó un pasaporte de Hong Kong para ingresar a Taiwán "bajo un estatus estándar de visitante de negocios" y no hubo "señales de alerta especiales" sobre ella en ese momento, aseguró este jueves el ministro taiwanés del Consejo de Asuntos Continentales (MAC), Chiu Chui-cheng, ante el parlamento.

Chiu dio estas declaraciones en respuesta a las preguntas de los legisladores sobre las entradas de la mujer y a un informe del diario The New York Times según el cual Estados Unidos había aconsejado a Taiwán en 2024 que vigilara sus movimientos.

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"Al menos nosotros, en el Consejo de Asuntos Continentales, no recibimos ninguna información al respecto", dijo Chiu. "Si la hubiéramos recibido, sin duda habríamos intensificado nuestros controles de entrada y la gestión del flujo fronterizo".

Chiu señaló que los registros indican que Alice Huang visitó Taiwán tres veces en 2024 y cinco veces en 2025.

Los reportes no muestran ninguna entrada para este año, agregó.

"Si hubiéramos tenido algún tipo de información de inteligencia crítica como la que mencionó, que nos llevara a creer que ella representaba una amenaza para la sociedad taiwanesa, sin duda la habríamos marcado para una revisión más rigurosa", dijo Chiu.

El gobierno ha informado que las agencias de seguridad de Taiwán están investigando el incidente.

Alice Huang fue vista en una cena en mayo de 2025 organizada por el jefe de Nvidia en un restaurante chino de Taipéi durante Computex, la principal exposición tecnológica de la isla.

En un momento, se pudo apreciar al ejecutivo rodeando con el brazo a la mujer de vestido rosa mientras ella lo besa en la mejilla, según las transmisiones en vivo que hizo la prensa.

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