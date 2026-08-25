Estados Unidos lanza una alerta de seguridad por posible amenaza en la ciudad mexicana de Mexicali

La ciudad fronteriza de Mexicali fue puesta este martes bajo una alerta de seguridad debido a amenazas, indicaron autoridades mexicanas y un consulado estadounidense, tras un reciente golpe al narcotráfico en la zona.

La alerta fue lanzada luego de que días atrás fuerzas federales mexicanas, en colaboración con Estados Unidos, decomisaran 120 kilos de fentanilo a una banda local ligada al poderoso cartel de Sinaloa.

El consulado de Estados Unidos en la vecina Tijuana anunció en la red social X que suspendía todas sus actividades en Mexicali, capital del estado de Baja California, y pidió tomar precauciones a los estadounidenses en ese lugar.

"Estamos alertando a los ciudadanos de Estados Unidos sobre esta amenaza potencial", señala el mensaje.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, informó en su cuenta en X que se reforzó la seguridad en el estado y que se mantienen "acciones de prevención, patrullaje y vigilancia".

Según las estadísticas oficiales, Baja California está entre los cinco estados más violentos del país por la presencia de bandas ligadas al tráfico de drogas.

Las ciudades fronterizas Mexicali y Tijuana son zonas clave en el trasiego de droga a Estados Unidos.

El reciente decomiso se logró en colaboración con la DEA, cuyo director, Terrance Cole, celebró la cooperación con el secretario mexicano de Seguridad, Omar García Harfuch.

El gobierno mexicano insiste en que la relación con Estados Unidos no debe ser de injerencia y su apoyo debe limitarse a la colaboración con información.