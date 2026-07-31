Promesa del fútbol colombiano le anotó al Barcelona en partido amistoso en el que estuvo presente Jude Bellingham

El FC Barcelona, con un equipo lleno de jóvenes canteranos y suplentes, disputó este viernes un amistoso de pretemporada en el campo del Birmingham City, de la segunda división inglesa y con el que empató 2-2 antes de caer 3-2 en una tanda de penales.

Un jugador colombiano, promesa del fútbol de ese país, fue protagonista al anotar uno de los tantos del encuentro en los 90 minutos.

August Priske había adelantado al Birmingham en el 30' y el egipcio Hamza Abdelkarim dio la vuelta después (41' de penal y 59') para los visitantes, antes de que el colombiano Jhon Solís pusiera la igualdad a dos en el 67' para los ingleses.

Solis definió tras un balón que recibió desde el costado izquierdo y logró capturar de primera al arco defendido por Wojciech Szczęsny.

El jugador de 21 años, Jhon Solís, es un juvenil formado en las inferiores de Atlético Nacional que arribó a Europa tras fichar por el Girona en 2023.

El partido sirvió a Hansi Flick para seguir probando jugadores de la cantera y también para el debut con el equipo de uno de los nuevos fichajes, el alemán Karim Adeyemi, que se unió al club hace una semana.

En las gradas también estuvo el internacional inglés Jude Bellingham, actual jugador del Real Madrid y surgido del Birmingham City. El mediocampista, cuyo equipo terminó tercero en el Mundial 2026, disfruta de sus vacaciones en esta zona del centro de Inglaterra, donde nació.

Las principales estrellas del Barcelona, entre ellas los recientes campeones del mundo con España, Lamine Yamal, Ferran Torres, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Joan García y Eric García, están de vacaciones.

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Para el Barça, este partido fue el segundo amistoso de su pretemporada, después del triunfo 4-1 sobre el CE Europa (tercera categoría española) el pasado viernes en un duelo a puerta cerrada.

Los siguientes compromisos de los azulgranas serán el 8 de agosto en Udine (Italia) en un triangular ante el Udinese y el Nottingham Forest, con dos partidos de 45 minutos en el mismo día.

El 19 de agosto, el Barça se presentará ante su afición en el Camp Nou con el tradicional Trofeo Joan Gamper, donde este año tendrá como rival al Al Ahly egipcio.

Unos días después, el 23 de agosto, el Barcelona jugará en Elche su primer partido en la Liga española 2026-2027, donde defenderá el título conquistado en el último curso.