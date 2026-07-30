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Jueves, 30 de julio de 2026
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Ancelotti

Carlo Ancelotti afirma que la selección de Brasil comenzará un proceso de renovación y se refirió al futuro de Neymar

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña - Foto: EFE
Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña - Foto: EFE
El técnico italiano anunció que la Canarinha impulsará una renovación para prepararse y disputar la Copa América 2028.

Carlo Ancelotti confirmó que Brasil empezará un riguroso proceso de renovación luego del Mundial de 2026 y aseguró que Neymar, Casemiro y Danilo ya no forman parte de los planos de la selección , que ahora dedicará todos sus esfuerzos en construir un equipo más joven con la mirada en la Copa América de 2028.

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Durante una entrevista con el medio brasileño, el entrenador explicó que la eliminación de la Canarinha en los octavos de final del Mundial significó el cierre de una generación de futbolistas que protagonizó la última década.

"Creo que este Mundial marca el final de una generación de jugadores muy importantes. Empezando por Neymar, pasando por Danilo, Casemiro, todos esos jugadores que tenían más de 30 años en el Mundial", afirmó Ancelotti a ge.

Neymar, de 34 años, ya anunció su retiro de la selección brasileña después del partido de la derrota frente a Noruega en la Copa del Mundo. Casemiro, igualmente con 34 años, y Danilo, de 35, no han oficializado su retiro del combinado nacional, pese a que el técnico dejó claro que no cuenta con ellos.

El estratega indicó que el objetivo a corto plazo es identificar jóvenes talentos capaces de competir en la próxima Copa América.

"Vamos a identificar nuevos jugadores que puedan incorporarse, no digo para el próximo Mundial de 2030, sino que ya puedan ser competitivos en el primer objetivo, que es la Copa América de 2028", explicó Ancelotti a ge.

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No obstante, en cuanto, a la renovación, el entrenador destacó que algunos referentes seguirán en el equipo para aportar continuidad al proceso.

"No voy a reemplazar a los 26 jugadores. Vamos a mantener a algunos jugadores importantes que puedan continuar el trabajo, como Marquinhos. La idea es cambiar, dar paso a una nueva generación" , agregó al medio brasileño.

Brasil jugará dos amistosos: uno contra Australia en septiembre como parte del inicio de esta nueva etapa. La no gana la Copa América desde 2019 y solo la selección llegó una vez a semifinales del Mundial desde que ganó su quinto título en 2002, específicamente en Brasil 2014.
Ancelotti de igual forma, indicó que fue contactado por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) para regresar al banquillo de la Azzurra, pero descartó cualquier posibilidad de abandonar su cargo en la selección brasileña.

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