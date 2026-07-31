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Viernes, 31 de julio de 2026
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Comando Sur

Estados Unidos devela impresionantes imágenes de aterrizajes en cubierta "a bordo de destructor guiado" en el mar Caribe

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Ejercicios militares del Comando Sur (X Comando Sur)
Ejercicios militares del Comando Sur (X Comando Sur)
El Comando Sur de Estados Unidos mantiene desde 2025 un fuerte despliegue militar para enfrentar a organizaciones vinculadas al narcotráfico.

El Comando Sur de Estados Unidos reveló este viernes unas imágenes de movimientos que realizan sus tropas en medio del despliegue activo que mantiene en inmediaciones del mar Caribe.

La unidad del Ejército de Estados Unidos publicó los movimientos realizados por un helicóptero militar que hace parte de los dispositivos norteamericanos para la vigilancia de las aguas en el hemisferio occidental.

“Un UH-1Y Venom del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, con el Escuadrón de Tiltrotor Mediano de Marines (VMM) 365 (Reforzado), Fuerza de Combate Litoral-24, realiza calificaciones de aterrizaje en cubierta a bordo del destructor guiado de misiles de clase Arleigh Burke USS Gridley (DDG 101) mientras navega en el Mar Caribe, 23 de julio de 2026”, publicó el Comando junto con las imágenes.

Mencionó, además, que las fuerzas militares de los Estados Unidos “están desplegadas en el área de responsabilidad” del Comando Sur en apoyo de operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y el presidente Donald Trump.

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El Comando Sur de Estados Unidos mantiene desde 2025 un fuerte despliegue militar para enfrentar a organizaciones vinculadas al narcotráfico.

Como parte de sus operaciones, el pasado 3 de enero dio un duro golpe al denominado Cartel de los Soles cuando capturó al jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

Tras esto, el régimen de Venezuela se encuentra bajo el poder los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez se juramentó como presidente encargada ante una Asamblea Nacional ilegítima que encabeza su hermano, Jorge Rodríguez.

Maduro, cabe recordar, enfrenta acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

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