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“Estamos al tanto de los reportes que señalan a Verónica Alcocer”: Departamento de Estado de EEUU

octubre 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Tras los señalamientos hechos por la exconsejera presidencial Eva Ferrer sobre los presuntos vínculos de la ex primera dama Verónica Alcocer por tráfico de drogas y transporte de armas en aviones del Estado, en primicia para NTN24, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dado a conocer que tiene pleno conocimiento acerca de las denuncias hechas por parte de la ciudadana española contra la exesposa del expresidente Gustavo Petro.

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