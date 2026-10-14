“Estamos al tanto de los reportes que señalan a Verónica Alcocer”: Departamento de Estado de EEUU

Tras los señalamientos hechos por la exconsejera presidencial Eva Ferrer sobre los presuntos vínculos de la ex primera dama Verónica Alcocer por tráfico de drogas y transporte de armas en aviones del Estado, en primicia para NTN24, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha dado a conocer que tiene pleno conocimiento acerca de las denuncias hechas por parte de la ciudadana española contra la exesposa del expresidente Gustavo Petro.