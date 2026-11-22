Se encienden las alarmas sobre la seguridad en nacional de Estados Unidos: base de datos del FBI habría sido hackeada

Las bases de datos para la seguridad y la investigación criminal del FBI habrían quedado expuestas a un ciberataque. Un hecho que ha despertado preocupación respecto a la seguridad nacional de Estados Unidos, ya que el Centro Nacional de Información Criminal es la plataforma que se encarga de conectar a autoridades federales, estatales y locales; además, almacena información importante de inteligencia.