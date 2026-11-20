Un nuevo ataque con drones cargados de explosivos volvió a generar temor entre los habitantes de la región del Catatumbo. Durante la mañana de este viernes 20 de noviembre se conoció una denuncia sobre un hecho violento ocurrido en el sector de La Talanquera, zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, que habría dejado una persona muerta y daños materiales.

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La información fue divulgada por medio de X, donde se señaló que el ataque habría sido perpetrado con drones acondicionados con cargas explosivas. Junto con la denuncia, se publicó un video en el que se observan restos de materiales y afectaciones en una estructura, evidencias de los daños ocasionados por la detonación.

Hasta el momento, la información preliminar no permite establecer la identidad de la persona fallecida, las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque ni el grupo armado responsable. Tampoco se conoce un balance oficial de las autoridades sobre lo sucedido en La Talanquera.

Cabe resaltar que este nuevo episodio se conoce en medio del deterioro de las condiciones de seguridad en el Catatumbo, donde el uso de aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos se ha convertido en una de las principales amenazas para las comunidades y la Fuerza Pública.

Uno de los antecedentes más graves ocurrió el pasado 12 de noviembre, cuando tropas del Batallón de Operaciones Terrestres n.º 10 fueron atacadas con 20 artefactos explosivos lanzados desde drones en la vereda Barco La Silla, también en jurisdicción de Tibú. De acuerdo con el Ejército Nacional, el ataque dejó cuatro militares muertos y otros cinco heridos.

La Defensoría del Pueblo también ha advertido sobre la gravedad de esta situación. Según el balance de la entidad, entre abril de 2024 y diciembre de 2025 se registraron 394 ataques con drones explosivos en Colombia, de los cuales 275 ocurrieron durante 2025. En el Catatumbo, estos hechos ocasionaron la muerte de nueve personas: cinco civiles y cuatro integrantes de la Fuerza Pública.

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La región continúa marcada por la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc, particularmente el Frente 33, estructuras que mantienen una disputa por el control territorial y las economías ilegales.

Por ahora, se espera un pronunciamiento de las autoridades que permita establecer las circunstancias del ataque en La Talanquera y confirmar el balance de víctimas.