“Están dispuestos a encarcelar a los opositores”: Emmanuel Rincón analista político venezolano en el exilio

Es el caso del reconocido escritor Emmanuel Rincón quien lleva 7 años fuera de su nación natal y que hoy en día está en la mira del régimen solamente por atreverse a opinar.

Durante los últimos días recibió un fuerte mensaje desde la cuenta X de Nicolás Maduro. “Como me gustaría tenerte al frente, cara a cara, para enseñarte a respetar. Tú lo que eres, es un tremendo hijo de la maldad, fascista, demonio. Al parecer lo que desató la furia de quien aspira a un tercer mandato fue el recién cuestionamiento que hizo el analista sobre algunas de las acostumbradas acciones del populismo en su país. “Esto es el chavismo, así usan a la población y los manipulan con el estómago. “El que no vota no come. Para el que no vote no hay comida”.

El reconocido escritor Rincón, no ha sido el único atacado constantemente por el régimen venezolano. Durante las últimas horas fue confirmada la detención del sindicalista Régulo Reina en el estado Monagas por participar en un acto de campaña del candidato de la oposición Edmundo González.

Censura, persecución constante, intimidación y detención son algunas de las acciones que ha venido aumentando Maduro para evitar que exista una transición del poder.

Emmanuel Rincón en entrevista con el programa ‘La Noche’ de NTN24 aseguró que cada vez es más evidente el “desespero del autoritarismo” a pocos días de los próximos comicios que definirán el futuro de su país.

El consultor político Gustavo Azócar, considera que cada amenaza de Nicolás Maduro “es un gesto de debilidad”.

El viernes 19 de julio la oposición también criticó un cambio de normatividad por parte del CNE que solo permite a los testigos electorales ejercer sus funciones en el mismo colegio electoral donde votan y determina que la distribución de credenciales para testigos y personal de colegios electorales ha sido demasiado lenta. De los 15.797 centros de votación, al menos 8.000 tendrían solamente una urna.