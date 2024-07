“Este régimen ha sido una vergüenza”: Belén Hoyo, diputada del Partido Popular de España

“Sabemos que el domingo va a ser un día histórico en Venezuela, finalmente se verá la luz al final del túnel”: señaló

A solo tres días de las elecciones presidenciales y de la fuerte ola de represión impuesta por el dictador Maduro quien intenta un tercer mandato consecutivo, la diputada Hoyo aseguró que “si el régimen no tiene nada que esconder nos dejará pasar”.

Está previsto que la delegación del Partido Popular de España en cabeza del diputado Miguel Tellado llegue a Caracas al finalizar la tarde el viernes 26 de julio para acompañar los comicios presidenciales.

Pero, esta no es la única comisión prevista para respaldar dicho proceso democrático. El grupo ‘IDEA’ , iniciativa democrática de España y de las Américas, también hará presencia a través de los expresidentes de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez, Jorge Tuto Quiroga de Bolivia, Vicente Fox de México y la ex vicepresidenta de Colombia Marta Lucía Ramírez, pese a la advertencia lanzada por el segundo al mando del régimen de Maduro.

Durante las últimas horas Diosdado Cabello amenazó con expulsar a cada uno de los integrantes de ‘IDEA’ si se atreven a llegar a Venezuela.

En ese sentido, Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de Colombia manifestó que, aunque diga que no estamos si lo estamos y hemos acompañado durante varios años a los líderes que defienden y han defendido la democracia. Aclaró que aunque sienten que no tienen garantías para permanecer en ese territorio siguen firmes en su propósito de presenciar el proceso electoral. “Esta una causa que tenemos que acompañar hasta donde sea. Estamos seguros de que será una verdadera fiesta de la democracia”.

Si llega a fallar el proceso electoral en Venezuela, a cuántos venezolanos más el presidente Gustavo Petro estaría dispuesto a darle estatus de protección aseguró la ex canciller. “Muchos países no aguantamos más migración”, manifestó al preguntársele sobre la ausencia de Colombia como veedora de los comicios presidenciales.

Desde Guanajuato, México antes de partir hacia Caracas, el expresidente Vicente Fox resaltó la reclamación hecha por el presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva a Nicolás Maduro. “Tiene altísimo valor lo dicho, cuando un presidente no es votado tiene que irse a su casa”.