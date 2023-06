“Esto es un gran paso para quienes exigimos justicia”: politólogo sobre la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela

Luego de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a Venezuela, se anunció el avance para que el organismo abra una oficina en este país en el marco de una investigación por denuncias de crímenes de lesa humanidad.

La visita no anunciada del fiscal contempló una reunión con algunos poderes del Estado, entre ellos con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladis Gutiérrez, y el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

Sobre este tema habló en La Tarde de NTN24 Walter Molina, politólogo venezolano, quien aseguró que “esta visita del fiscal nos tiene que dar esperanza” debido a lo acordadon con el régimen de Maduro.

“Que el fiscal haya ido a Venezuela nuevamente, es la tercera vez que va, es muy importante para quienes deseamos que haya justicia en el país. Hay que dejar claro que la propaganda del gobierno será vender esto como una victoria de ellos y no es nada parecido. En Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad”, señaló.

El experto agregó: “la Corte Penal toma en cuenta los diferentes informes que ha hecho la misión de determinación de los hechos en Venezuela y en uno de ellos, dejaron claro que la justicia no solo no investiga, si no que forma parte de todo el aparato de violación de Derechos Humanos en el país”.

Molina aseveró que los crímenes de lesa humanidad no se han detenido en Venezuela. “los crímenes de lesa humanidad y la violación de Derechos Humanos no solo es pasado, también es presente, lo que pasa es que en Venezuela hay todo un entramado como ocurre en los regímenes de apelar al olvido”.

“Es normal que los venezolanos dudemos por todo lo que ha sucedido, de saber esto cuándo va a pasar, pero ya el fiscal dejó claro que va a reunirse con las ONG y los defensores de Derechos Humanos. También hay que estar claro que ellos buscan la protección de las víctimas y teniendo claro lo que es capaz el régimen de Maduro, reunirse con las víctimas en Venezuela tal vez no es lo mejor, pues pueden ser perseguidas y estigmatizadas, esto ya ha sucedido”, concluyó el invitado.