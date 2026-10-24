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Halloween

Estos son algunos títulos imperdibles para la temporada de Halloween y en qué plataforma verlos

octubre 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Foto: "Carrie" (2026)
Foto: "Carrie" (2026)
Halloween se ha convertido en una buena razón para encontrar títulos escalofriantes y aquellos que se pueden disfrutar en familia debido a su clasificación.

La temporada de Halloween está en marcha y los amantes del género del terror pueden disfrutar de una amplia lista de títulos para acompañar una época que desde hace un buen tiempo no capta solo la atención de los más pequeños, sino de todas las generaciones.

El cine y la televisión es un campo que no es ajeno a la que para muchos es su celebración favorita del año, pues desde la década de 1980 con la llegada del horror a la pantalla grande, las expectativas por una nueva cinta crecen cada año.

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Por eso, y con la llegada del streaming, Halloween se ha convertido en una buena razón para encontrar tanto títulos escalofriantes, como algunos que se pueden disfrutar en familia debido a su clasificación.

Estos son algunos títulos imperdibles para la temporada de Halloween y en qué plataforma verlos:

"Apocalipsis Z: Nuevo Mundo" (2026)

La segunda entrega de la saga Apocalipsis Z transporta a la audiencia a las Islas Canarias, que se han convertido en el último refugio de Europa tras el brote del virus TSJ.

Cuando una misión especial parte hacia el continente en busca de suministros vitales, Roberto se une al equipo con intenciones cuestionables.

Se trata de una de las películas más esperadas de la época y que se podrá ver en streaming en Prime Video a partir del 30 de octubre.

"Hechizo de amor" (1998)

Este clásico de 1998 debe estar dentro de cualquier lista para Halloween por lo que representa la historia para muchas generaciones.

Dos hermanas brujas (Sandra Bullock y Nicole Kidman), criadas por sus excéntricas tías en un pequeño pueblo, se enfrentan a los prejuicios y a una maldición que amenaza con impedirles encontrar un amor duradero.

La película está disponible también en Prime Video y es uno de los éxitos más recordados por los amantes del género.

"El juego de Gerald" (2017)

Se trata de una adaptación de la novela de Stephen King dirigida por Mike Flanagan en la que es una pesadilla psicológica y claustrofóbica.

El filme, disponible en Netflix, la historia de Jessie (Carla Gugino) y Gerald (Bruce Greenwood), un matrimonio que viaja a una cabaña aislada para intentar avivar su relación.

"Carrie" (2026)

Nuevamente una historia basada en una historia de Stephen King aparece en el listado, esta vez es sobre su novela debut.

Carrie es una reinvención audaz, oportuna y sorprendente de esta clásica historia sobre el paso a la edad adulta, adaptada por primera vez para la televisión por el visionario showrunner Mike Flanagan.

"Carrie", protagonizada por Summer H. Howell, Samantha Sloyan y Siena Agudong, está disponible en el catálogo de Prime Video.

"La Primera Profecía" (2024)

Para muchos esta es una de las películas más aterradoras estrenadas en los últimos dos años y que, tras el éxito en salas, llegó a Disney+.

En 1971, Margaret, una novicia recién llegada a Roma, descubre una conspiración eclesiástica para traer al mundo al Anticristo y, de esta forma, lograr que la gente vuelva en masa al seno de la Iglesia en busca de amparo.

"Scream 7" (2026)

Ghostface regresa en busca de venganza y, esta vez, el asunto es personal. Sidney Prescott (Neve Campbell) ha construido una vida tranquila junto a su familia, lejos de los horrores que alguna vez la definieron.

Pero cuando la hija de Sidney (Isabel May) se convierte en el próximo objetivo del asesino, sus peores temores se hacen realidad. Obligada a enfrentarse a la pesadilla que creía haber dejado atrás, Sidney inicia una lucha implacable para proteger a su familia.

Ese es el argumento de "Scream 7", dispobinle en Prime Video luego de su estreno a inicios de año.

"Chucky" (2021-24)

El aterrador muñeco que ha asustado a varias generaciones debe hacer parte del listado y, como las películas están en la lista de favoritos de todos los amántes del género, la serie resulta ser una buena recomendación.

En el show, disponible en Prime Video, la aparición de un muñeco Chucky antiguo en una venta de garaje de un barrio residencial sume a una idílica ciudad estadounidense en el caos, cuando una serie de horribles asesinatos comienza a sacar a la luz las hipocresías y los secretos de sus habitantes.

"Insidious" – Saga (2010-2026)

La saga de terror "Insidious" (conocida en Hispanoamérica como La noche del demonio) es una de las infaltables en la temporada de Halloween y está compuesta por seis películas principales y spin-offs en desarrollo, creadas por James Wan y Leigh Whannell.

La primera, del 2010 está disponible en Prime Video, Netflix y Rakuten TV, el capítulo 2, del 2013, en catálogos de alquiler y streaming según la región, la 3 está en Netflix y Movistar Plus, la siguiente, "La última llave" (2018), está en Prime Video y "La puerta roja", de 2023, en Netflix.

Cabe resaltar que la última, la del 2026, tuvo una gran acogida tras su estreno en salas y puede ser adquirida en compra digital en plataformas como Prime Video o Apple TV.

"El Legado del Diablo" (2018)

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Tras la muerte de su madre, que padecía una enfermedad mental, una mujer (Toni Collette) y su familia descubren su oscuro linaje.

La que para muchos ha sido calificada como una "obra maestra del terror" está disponible en Prime Video y fue dirigida por Ari Aster.

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