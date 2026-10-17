¿Una estrella verde en el espacio? El impactante hallazgo astronómico que sorprende en Halloween

Un equipo de astrónomos identificó por primera vez una estrella cuyo color sería verde para el ojo humano. Se trata de WD J1330+6435, una enana blanca ubicada a unos 280 años luz de la Tierra, en la constelación de Draco. El hallazgo fue publicado en la revista científica RAS Techniques and Instruments.

Las enanas blancas son los núcleos densos que quedan cuando estrellas como el Sol agotan su combustible y expulsan sus capas exteriores. Aunque suelen verse blancas, su composición química puede producir tonalidades poco comunes.

¿Por qué esta estrella es verde?

El color de WD J1330+6435 se relaciona con los restos rocosos de su antiguo sistema planetario. Según Mark Holland, investigador de la Universidad de Warwick y autor principal del estudio, fragmentos de material planetario cayeron sobre la estrella y enriquecieron sus capas externas con calcio, litio y, especialmente sodio.

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Debido a la enorme densidad de la enana blanca, la interacción entre los átomos de sodio y helio modifica la forma en que absorbe la luz. El fenómeno bloquea parte de las longitudes de ondas amarillas, naranjas y rojas, lo que produce una apariencia verde amarillenta.

Estas estrellas también permiten estudiar la composición de antiguos materiales planetarios. Los elementos que llegan a su superficie ofrecen pistas cómo estaban formados esos cuerpos celestes.

Una estrella rosa también sorprende a los científicos

La investigación examinó 152 enanas blancas cercanas y encontró otro caso sorprendente, la WD J1011+2845, situada a unos 48 años luz, cuyo color se aproxima al rosa salmón.

A diferencia de la estrella verde, su tonalidad estaría relacionada con el carbono que emerge desde su interior.