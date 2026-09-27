Terror en Bogotá: anuncian particular novedad en uno de los planes para la temporada de Halloween

Una serie de particulares novedades para uno de los planes más populares de la la temporada de Halloween en Bogotá, que empieza esta semana, fue anunciada recientemente.

En Colombia, cabe resaltar, la temporada de Halloween ha cobrado cada vez más fuerza en los últimos años con varios adolescentes y adultos sumándose a una época que en algún momento fue considerada por muchos solamente para niños.

Ese cambio generacional respecto a la celebración tradicional de origen norteamericano ha tenido que ver, en una gran medida, con la variedad de planes que han surgido en el siglo actual para integrar a las familias completas.

Uno de esos planes ha tenido lugar en los últimos años en la capital de Colombia con el Festival del Terror del parque de diversiones Salitre Mágico, que este año llega a su edición número 11 y que se ha ido convirtiendo en tradición para muchos ciudadanos y visitantes.

La principal novedad para la edición de este año del Festival, que tendrá lugar durante los fines de semana desde el 2 de octubre y hasta el primero de noviembre, con 14 fechas, es la llegada de una nueva casa del terror llamada Blood Horror, inspirada en una reconocida película de horror.

Además de esa novedad, que desde ya ha sido anunciada por el parque como uno de los principales atractivos de la temporada, habrá nuevas zonas de espanto y nuevas experiencias.

Cabe resaltar que la experiencia se caracteriza por ofrecer una inmersión en el terror característico de Halloween, con personajes y locaciones cuyo objetivo es espantar al público, el cual también puede disfrutar en medio de esa temática de las atracciones tradicionales del parque.

A los personajes habituales se suma la llegada de un nuevo anfitrión, quien será uno de los protagonistas de esta edición y acompañará a los visitantes durante su recorrido.

Se trata de 'Lenny', quien, según anunció Salitre Mágico por medio de un comunicado, es un personaje alto y escuálido, de una elegancia desgastada. "Su piel pálida parece fusionarse con la niebla del parque y sus ojos, fríos, escudriñan a los visitantes buscando la emoción exacta para su colección", detallaron.

El recorrido del 'Festival del Terror 11: Cruza tus límites' —como se llamó a la edición de este año — incorporará una experiencia guiada en la que los visitantes podrán conocer más de cerca los escenarios y elementos que hacen parte de cada casa.

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Adicionalmente, se dio a conocer también que, en cada una de estas fechas, el cierre estará a cargo de un DJ como otro atractivo para los amantes de la música electrónica en Bogotá.