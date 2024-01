Estos son los cuatro pasos fronterizos que Estados Unidos reabrió con México

Este jueves, en horas de la mañana, se reabrieron cuatro pasos fronterizos entre Estados Unidos y México, los cuales permanecían cerrados desde hace varias semanas, según las autoridades estadounidenses, para buscar centrarse en el procesamiento de inmigrantes indocumentados.

Los pasos fronterizos que se reabrieron fueron Eagle Pass (Texas), San Diego (California), y Luckeville y Nogales en Arizona.

Así lo anunció la agencia gubernamental estadounidense de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Cabe recordar que desde hace varias semanas empresarios, comerciantes, trabajadores y turistas se manifestaron en contra de estos cierres porque afectaban sus labores.

No obstante, la agencia gubernamental advirtió que continuarán los controles para evitar el ingreso ilegal a Estados Unidos.

“CBP continuará priorizando nuestra misión de seguridad fronteriza según sea necesario en respuesta a esta situación en evolución. Continuamos evaluando situaciones de seguridad, ajustando nuestros planes operativos y desplegando recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales (como programar una cita a través de CBP One) y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos", indicó la agencia.

El pasado miércoles 27 de diciembre, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mantuvo una reunión en la capital mexicana con altos funcionarios estadounidenses, incluidos el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

AMLO aseguró que acordaron mantener abiertos los cruces fronterizos y el paso a los ferrocarriles.

"Cada vez hay más movimiento en la frontera, en los puentes, y por eso tenemos que estar atentos para que no se cierren los pasos. Se llegó a ese acuerdo. Ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y los puentes fronterizos, normalizar la situación", dijo el mandatario el pasado jueves.

"Ya somos los principales socios comerciales en el mundo México y Estados Unidos, ellos son nuestros principales socios", detalló.