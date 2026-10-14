Exministro colombiano sobre los escándalos de corrupción del petrismo: “Se robaron hasta el nido de la perra”

El programa La Tarde de NTN24 conversó con el exministro del Interior de Colombia, Daniel Palacio, sobre las manifestaciones convocadas este miércoles por la oposición liderada por el expresidente Gustavo Petro, así como el nuevo escándalo que envuelve a la exesposa del exmandatario. Para Palacio queda claro que “esta es la estrategia política del petrismo: cuando gobiernan no hacen nada y cuando otros gobiernan no quieren dejar gobernar y eso es lo que estamos viendo”, dijo respecto a las manifestaciones.