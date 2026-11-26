Haití Programa: La Noche La poderosa ofensiva antipandillas de Nayib Bukele permite un masivo retorno de haitianos a sus hogares noviembre 26, 2026 Por: Redacción NTN24 La Noche de NTN24 repasa las imágenes de los cientos de haitianos que empezaron a volver a casa tras huir de la violencia. También le puede interesar Haití La poderosa ofensiva antipandillas de Nayib Bukele permite un masivo retorno de haitianos a sus hogares Delcy Rodríguez "Se han tenido que tragar las manifestaciones": Alejandro Hernández contra el régimen de Venezuela Nayib Bukele "Bukele es el más capaz": advierten que aún quedan bastiones de más agresivos y peligrosos pandilleros en Haití TSJ “Muchos tienen prontuario, no currículum”: experto sobre impugnaciones de postulaciones al TSJ Criminales "No estaban preparados": coronel retirado sobre criminales que tomaron rehenes en Cartagena Iván Mordisco Mordisco y Calarcá cada vez más cercados: De la Espriella lanza contundente mensaje a cabecillas Compartir en: