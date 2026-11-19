Fiona, la hipopótamo que se convirtió en un fenómeno mundial, murió luego de que los veterinarios no lograran extraerle un gorro de lana que ingirió por accidente.

El zoológico de Cincinnati, en Estados Unidos, dio a conocer la noticia este jueves.

VEA TAMBIÉN Momento angustiante: jaguar hirió a menor de edad que jugaba cerca de su jaula en zoológico de Lara, Venezuela o

La hipopótamo del Nilo, de nueve años y muy querida en redes sociales por sus travesuras, se tragó el gorro de punto la semana pasada y empezó a perder el apetito.

“Con profunda tristeza les comunicamos la devastadora noticia de que Fiona no sobrevivió a los múltiples intentos de nuestro increíble equipo de veterinarios y cuidadores por ayudarla en lo que terminó siendo una emergencia médica”, escribió el zoológico en sus redes sociales.

“El personal veterinario hizo todo lo posible por ayudarla después de que ingiriera un sombrero que acabó en su hábitat por accidente la semana pasada”, dijo el recineto.

Según la institución, el objeto fue demasiado difícil de expulsar pese a los diversos intentos. El equipo médico le brindó este jueves los cuidados de apoyo necesarios para tratar de salvarla, pero el animal no se recuperó.

VEA TAMBIÉN No resistió: murió el hipopótamo bebé que había sido hallado tras unos arbustos deshidratado en Colombia o

Los cuidadores recurrieron a medidas inusuales. Entre ellas, usaron una “plataforma vibratoria” prestada por una granja de caballos de la zona para “ayudar a estimular el movimiento a través de su tracto digestivo y facilitar la expulsión del objeto”, explicó el zoológico en una publicación de Instagram.

También le dieron a oler café, a lo que Fiona respondió con gruñidos de aprobación y movimientos de orejas.

Mike Wenninger, director de sanidad animal del zoológico, afirmó que la hembra estuvo bajo vigilancia las 24 horas y recibió atención médica que incluyó enemas y medicamentos para el dolor y las náuseas.

Al tratarse de un ejemplar adulto, la cirugía no se consideró una opción viable. Tampoco tuvo éxito el intento de recuperar el sombrero con un endoscopio de casi tres metros de largo, introducido por vía rectal mientras estaba sedada.

Una ola de apoyo mundial

Su situación generó una oleada de solidaridad en todo el mundo. “Nunca había rezado tanto para que un hipopótamo hiciera caca”, escribió un usuario en Instagram.

Otros internautas culparon a los padres de un niño que, según el zoológico, lanzó un sombrero al aire, que fue atrapado por un ventilador de techo y salió disparado.

Fiona nació en enero de 2017 y fue el primer hipopótamo del Nilo nacido en el Zoológico y Jardín Botánico de Cincinnati en 75 años. Llegó al mundo de forma prematura y al principio no podía ponerse de pie ni mamar de su madre, Bibi, pero se recuperó de manera asombrosa.

Junto a su hermano menor, Fritz, nacido en 2022, cautivó a personas de todo el mundo con videos en los que devoraban sandías, vadeaban sus depósitos de agua rodeados de peces tilapia y alcanzaban hojas.

El zoológico de Cincinnati abrió sus puertas en 1875 y es el segundo más antiguo de Estados Unidos.