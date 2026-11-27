Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, a través de una notificación roja de Interpol, la Guardia Civil Española retuvo en un puesto de policía de la isla de Lanzarote al exgobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar.

Esto para hacer efectiva una orden de captura expedida en su contra el pasado 9 de septiembre de 2026, por los delitos de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

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Según los informes de la Fiscalía, la denuncia se remonta al 2 de julio de este mismo año, cuando el señalado ya había salido del país.

El 23 de julio, en virtud del fuero que envestía al señor Caicedo Omar, el caso fue asignado al fiscal octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia.

En ese entonces, el fiscal encargado dispuso de varias actividades de policía judicial que han permitido obtener elementos materiales probatorios que darían cuenta de la posible responsabilidad del exgobernador en las conductas mencionadas.

Viaje fuera del país ad portas de una condena

El pasado 29 de julio, la Juez Novena Penal del Circuito de Bogotá condenó al también excandidato presidencial por irregularidades relacionadas con la modernización de la red sanitaria de Santa Marta, hechos ocurridos cuando se desempeñó como alcalde.

En el fallo se ordenó su captura y su reclusión en un centro carcelario que deberá determinar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Además, se le impuso una multa de $4.453.229.734 y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.

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Según la investigación, el exalcalde habría direccionado el contrato para la construcción de dichas obras, lo que generó un posible detrimento al patrimonio de la capital del departamento del Magdalena.

Días antes del anuncio de la juez, Caicedo salió del país con destino a Madrid, España.

Diana Muñoz, abogada de Caicedo, habló en ese entonces del cuestionado viaje y aseguró que su cliente no estaba huyendo de la justicia.

“Es absolutamente falso que el doctor Carlos Caicedo se haya fugado o que haya evadido a la Administración de Justicia. En este momento, contra él no existe ninguna medida restrictiva de su libertad”, afirmó la penalista.