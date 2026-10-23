Explosión de carro bomba en peaje de Casanare deja al menos cuatro heridos: así quedó registrado en imágenes

Un nuevo atentado terrorista se registró en la madrugada de este viernes 23 de octubre en el peaje de San Pedro de Villanueva, en el departamento de Casanare. El hecho dejó cuatro personas heridas, quienes reciben atención médica especializada.

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Videos difundidos a través de redes sociales evidencian la magnitud de la emergencia, que vuelve a generar preocupación por los hechos de violencia que afectan al país.

Ante el ataque, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, manifestó su preocupación por las afectaciones a la población civil y calificó estos hechos como inaceptables.

“Rechazamos con toda contundencia el atentado ocurrido en el peaje de San Pedro, en el municipio de Villanueva. Estos hechos son inaceptables y no permitiremos que se ponga en riesgo la vida de nuestra gente, la tranquilidad de nuestras familias ni la infraestructura pública y privada de nuestro departamento”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, indicó que su desplazamiento al lugar de los hechos para acompañar a la comunidad sería inmediato.

“Como gobernador, me desplazo al lugar de los hechos para acompañar a nuestra comunidad y visitar a las cuatro personas afectadas. Asimismo, realizaremos un consejo de seguridad en Villanueva para adoptar medidas inmediatas que permitan avanzar en la identificación y captura de los responsables”.

El mandatario departamental aseguró que no se van a dejar intimidar por los violentos que pretenden imponer el miedo y que siempre van a garantizar la seguridad y proteger la vida.

“A los habitantes de Villanueva y a todos los casanareños les digo con claridad: no nos dejaremos intimidar. Estamos con ustedes y actuaremos con toda la determinación, en coordinación con nuestra Fuerza Pública y las autoridades competentes, para garantizar la seguridad y proteger la vida”, aseveró.

Ortiz Zorro aprovechó para enviar un mensaje a las personas afectadas por este atentado con carro bomba, mientras las autoridades avanzan con las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

“Expreso mi solidaridad a las personas afectadas, a sus familias y a toda la comunidad de Villanueva. En momentos como este debemos permanecer unidos, acompañarnos y rechazar firmemente cualquier acto de violencia que pretenda alterar la paz de nuestro departamento”, indicó.

Finalmente, se espera que en las próximas horas se conozca el balance de la explosión y se pueda brindar un nuevo parte a la población.