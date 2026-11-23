El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció lunes una serie de medidas para bloquear las comunicaciones ilegales desde los centros penitenciarios del país, con el objetivo de impedir que los reclusos continúen dirigiendo actividades delictivas desde prisión.

"He dado instrucciones para que se utilicen todas las herramientas legales y tecnológicas necesarias para impedir que los criminales sigan delinquiendo desde los centros penitenciarios", declaró De La Espriella a través de su cuenta en la red social X, donde acumula una audiencia significativa.

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El mandatario enfatizó que el Estado de Derecho no puede permitir que los delincuentes aprovechen las fallas de los operadores de telecomunicaciones y las debilidades institucionales para extorsionar y aterrorizar a los ciudadanos.

"Las cárceles son para cumplir condenas, no para dirigir el crimen", señaló.

Entre las medidas anunciadas, el gobierno ordena la desactivación inmediata de toda tarjeta SIM utilizada ilegalmente desde las prisiones, así como la restricción de cualquier conexión satelital no autorizada.

La iniciativa involucra la coordinación de múltiples instituciones, incluyendo operadores de telecomunicaciones, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el Ministerio de Justicia y la Fuerza Pública.

De La Espriella advirtió que "quien incumpla sus obligaciones deberá responder ante la ley", estableciendo claramente la responsabilidad compartida de todas las entidades involucradas en la implementación de estas restricciones.

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El problema de las comunicaciones ilegales desde las cárceles colombianas ha sido una preocupación constante para las autoridades. Los reclusos han utilizado dispositivos móviles y otras tecnologías para coordinar extorsiones, secuestros y otras actividades delictivas desde el interior de los centros penitenciarios, aprovechando redes de corrupción institucional que facilitan el ingreso de estos equipos.

El anuncio se produce en el contexto del gobierno de De la Espriella, quien asumió la presidencia en 2026 con una plataforma enfocada en la seguridad ciudadana y el fortalecimiento del Estado de Derecho.