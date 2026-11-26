El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, realizó una extensa inspección a instalaciones nucleares militares del país y ordenó ampliar el uso de armas nucleares tácticas, mientras acusó a Estados Unidos de promover la proliferación atómica en la región asiática, según informó este jueves la agencia estatal KCNA.

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El dictador Kim Jong-un recorrió la base de producción de materiales nucleares de grado militar, la base de producción de equipos de propulsión nuclear y el instituto de armas nucleares, y examinó las actividades del sector de producción de materiales y armas nucleares en 2026 para implementar el plan estratégico nuclear establecido por el IX Congreso del Partido de los Trabajadores del régimen norcoreano, señaló la agencia sobre la visita realizada el miércoles.

Durante la inspección, el dirigente norcoreano celebró los avances en el aumento sistemático de la capacidad de producción de materiales nucleares y su modernización tecnológica: “Se trata de una tarea importante y urgente derivada del valor militar de las armas nucleares tácticas en la guerra moderna y de la inevitable realidad de compartir frontera con el Estado enemigo más peligroso”, declaró Kim.

La visita ocurre una semana después de que no se concretara una posible cumbre con Donald Trump durante el viaje del presidente norteamericano a China, hecho que intensificó las tensiones entre Pionyang y Washington.

Kim también criticó con dureza a Estados Unidos por impulsar que sus aliados regionales adquieran submarinos de propulsión nuclear, en alusión directa a Corea del Sur, y advirtió que cualquier intento de vulnerar el estatus nuclear del país recibirá respuesta como “una declaración de guerra”.

La agencia estatal no precisó la ubicación exacta de las instalaciones visitadas, aunque mencionó que Kim inspeccionó una fábrica recién construida de “materiales importantes”, recorrido que tiene lugar una semana después de que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, alertara sobre una nueva ampliación de la planta de enriquecimiento de uranio de Yongbyon, en la provincia de Pyongan del Norte.

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La escalada retórica de Corea del Norte evidencia el estancamiento en las negociaciones de desnuclearización y refleja el aumento de la tensión en la península coreana y el noreste asiático.