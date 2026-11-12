ELN libera en Arauca a los dos agentes del CTI de la Fiscalía que permanecían secuestrados desde mayo de 2025

El grupo armado ilegal Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó este jueves 12 de noviembre en el departamento de Arauca a Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación que permanecían secuestrados desde el 8 de mayo de 2025 tras ser plagiados en el municipio de Fortul.

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La entrega de los dos servidores públicos se materializó ante una comisión humanitaria conformada por representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo, luego de que la institucionalidad colombiana rechazara de manera categórica los intentos de la estructura criminal por someter a los agentes del Estado a supuestos procesos judiciales ilegales.

A través de un panfleto en el que pretendió arrogarse facultades jurisdiccionales inexistentes, la organización narcoterrorista reconoció el deterioro físico de uno de los funcionarios al manifestar textualmente: “El tribunal también tuvo en cuenta la situación delicada de salud del Sr. Jesús Antonio Pacheco Oviedo, quien amerita una pronta asistencia especializada”.

De igual forma, el grupo subversivo formalizó el procedimiento ante los delegados humanitarios y allegados de las víctimas al expresar en su comunicado: “Son entregados a sus familiares, los funcionarios en mención, ante los medios de comunicación y a la comisión humanitaria presente. El ELN da cumplimiento responsablemente a entregar sanos a los condenados para el regreso a su libertad”.

Tras la verificación de identidad y los chequeos médicos iniciales por parte de la misión humanitaria, las autoridades colombianas aguardan el reporte clínico detallado sobre el estado de salud de Pacheco Oviedo, quien requiere atención médica especializada inmediata antes de reencontrarse con sus familiares.