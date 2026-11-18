El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles la destrucción de la casa de un jefe pandillero haitiano, la segunda que es blanco de la ofensiva de las tropas salvadoreñas desplegadas en el país caribeño.

Bukele divulgó en X imágenes de helicópteros que atacan la imponente vivienda, que según la prensa haitiana pertenecía a Jeff Gwo Lwa, uno de los jefes de pandilla que forman parte de la coalición “Viv Ansanm” (Vivir Juntos).

En las imágenes se observa a dos helicópteros con bandera salvadoreña disparando repetidamente contra la casa, ubicada al norte de Puerto Príncipe.

“Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la Batalla de Vertieres”, escribió el mandatario en criollo haitiano, en alusión a un enfrentamiento militar de 1803 que resultó decisivo en la revolución de Haití.

Desde finales de octubre, las tropas enviadas por Bukele destruyeron el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo. Junto a la policía haitiana, también recuperaron un estadio de fútbol en la capital, que las bandas habían tomado hace dos años.

El mandatario salvadoreño, que mantiene a sus militares en Puerto Príncipe y sus alrededores, afirmó que los envió para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de la capital haitiana.

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Los gobiernos de Haití y El Salvador firmaron el martes un “acuerdo de cooperación” sobre el despliegue de los militares salvadoreños, sin embargo, ninguno de los dos ha revelado los alcances del convenio, que mantienen “bajo reserva”.