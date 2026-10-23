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Viernes, 23 de octubre de 2026
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Caracas

Fatal accidente en la Cota Mil: camioneta cayó a la altura de Mecedores y dejó un adolescente muerto

octubre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidente en la Cota Mil (Caracas, Venezuela) - Fotos: X
Accidente en la Cota Mil (Caracas, Venezuela) - Fotos: X
La víctima fue identificada como Adrián Alejandro Useche Torres, de 16 años.

Un adolescente de 16 años murió y un hombre resultó gravemente herido luego de que una camioneta cayera desde la avenida Boyacá, conocida como la Cota Mil, hacia la salida de Mecedores, en Caracas, Venezuela. El accidente ocurrió después de las 2:00 p. m. del miércoles 22 de octubre.

La víctima fue identificada como Adrián Alejandro Useche Torres, de 16 años. De acuerdo con los reportes preliminares, el exceso de velocidad habría sido la causa del accidente.

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Al lugar acudieron funcionarios de los Bomberos de Caracas y comisiones policiales, quienes rescataron al conductor, que había quedado atrapado en el vehículo.

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de emergencia a un centro asistencial.

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El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) recientemente pidió reforzar la educación vial ante el aumento de siniestros en Venezuela.

Puntualmente, la organización planteó la necesidad de establecer una política de educación vial permanente que permita prevenir accidentes y reducir la pérdida de vidas en las carreteras.

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El OSV también señala que entre los principales factores asociados a los siniestros aparecen el exceso de velocidad, la imprudencia al volante, el consumo de bebidas alcohólicas y las distracciones durante la conducción.

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