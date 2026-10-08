Tres integrantes de una familia perdieron la vida tras caer una gandola de gas sobre su vehículo en el estado Guárico

Un accidente de tránsito dejó tres personas fallecidas, integrantes de una misma familia, en la carretera nacional Zaraza-Tucupido, en el estado Guárico.

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El siniestro se registró la tarde del domingo 4 de octubre a la altura del sector Tacalito, donde una gandola cisterna que transportaba gas colisionó con una camioneta particular Jeep Cherokee.

Según reportes de medios locales, tras el impacto, ambos vehículos salieron de la vía.

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Durante el accidente, la parte delantera del camión, conocida como chuto, cayó sobre el vehículo particular y lo aplastó, provocando la muerte de sus tres ocupantes.

Aunque en Venezuela no existen cifras oficiales respecto al índice de accidentes de tránsito, según el informe anual del Observatorio de Seguridad Vial (OSV), en el país suramericano se registraron 3.704 siniestros viales durante el año 2025.

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Precisamente, el OSV recientemente pidió reforzar la educación vial ante el aumento de siniestros en Venezuela.

Puntualmente, la organización planteó la necesidad de establecer una política de educación vial permanente que permita prevenir accidentes y reducir la pérdida de vidas en las carreteras.