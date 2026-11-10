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Martes, 10 de noviembre de 2026
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Explosión

Hidroeléctrica colombiana de Amaime en Palmira sufre atentado terrorista con drones

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Atentado en el Valle del Cauca - Captura de pantalla de redes sociales
Atentado en el Valle del Cauca - Captura de pantalla de redes sociales
El impacto de los artefactos habría afectado la casa de máquinas, el núcleo operativo de esta importante planta generadora de energía en la región.

La infraestructura energética del Valle del Cauca fue blanco de la violencia en la tarde de este martes, 10 de noviembre, cuando la hidroeléctrica de Amaime, ubicada en el municipio de Palmira, resultó gravemente afectada tras un atentado terrorista.

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Según las primeras versiones oficiales sobre lo ocurrido, los delincuentes utilizaron dispositivos no tripulados (drones) para lanzar explosivos directamente sobre el complejo generador. Del mismo modo, las autoridades informaron que no se reportan heridos.

Asimismo, se debe resaltar que el impacto de los artefactos habría afectado la casa de máquinas, el núcleo operativo de esta importante planta generadora de energía en la región.

Cabe resaltar que el complejo energético afectado se encuentra localizado específicamente en la vereda La Esperanza, una zona rural situada a unos 40 minutos del casco urbano del municipio de Palmira. Ante la gravedad de la situación y el riesgo de nuevos ataques, las autoridades competentes desplegaron de inmediato a la fuerza pública.

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Actualmente, tropas adscritas al Batallón de Ingenieros No. 3 Cr. Agustín Codazzi adelantan operativos y asumieron el control territorial para asegurar el perímetro, verificar la presencia de posibles cargas explosivas adicionales y garantizar la seguridad de los habitantes y del personal técnico de la hidroeléctrica.

Este hecho se suma a una serie de alteraciones del orden público registradas recientemente en la región, lo que evidencia los riesgos a los que se enfrenta la infraestructura crítica ante el uso de nuevas tecnologías bélicas por parte de grupos al margen de la ley. Las autoridades locales y los organismos de inteligencia continúan recopilando material probatorio para identificar a los responsables de este atentado terrorista.

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