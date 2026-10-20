Imprudencia de un conductor estuvo a punto de causar una tragedia en Chacao: Motorizado salió expulsado en el choque

Un accidente de tránsito ocurrido el pasado sábado 18 de octubre en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la avenida San Juan Bosco de Altamira, municipio Chacao (Caracas, Venezuela) estuvo a punto de terminar en tragedia.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales y habría sido provocado por una maniobra indebida de un conductor.

En las imágenes se ve cómo el automóvil realiza un giro prohibido e invade el sentido contrario, por lo que el motorizado no pudo evitar la colisión.

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El impacto lo lanzó por el aire y provocó que diera varias vueltas antes de caer sobre el pavimento.

Según la información difundida por las autoridades del comentado municipio, el afectado se encuentra fuera de peligro.

Tras el incidente, el conductor del vehículo particular recibió una sanción por infringir las normas de tránsito.

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El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) recientemente pidió reforzar la educación vial ante el aumento de siniestros en Venezuela.

Puntualmente, la organización planteó la necesidad de establecer una política de educación vial permanente que permita prevenir accidentes y reducir la pérdida de vidas en las carreteras.

Aunque en Venezuela no existen cifras oficiales respecto al índice de accidentes de tránsito, según el OSV, en el país suramericano se registraron 3.704 siniestros viales durante el año 2025.