NTN24
Martes, 20 de octubre de 2026
Martes, 20 de octubre de 2026
Chacao

Imprudencia de un conductor estuvo a punto de causar una tragedia en Chacao: Motorizado salió expulsado en el choque

octubre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Colisión en Chacao (Caracas, Venezuela) - Fotos: X
Colisión en Chacao (Caracas, Venezuela) - Fotos: X
En las imágenes se ve cómo el automóvil realiza un giro prohibido e invade el sentido contrario.

Un accidente de tránsito ocurrido el pasado sábado 18 de octubre en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la avenida San Juan Bosco de Altamira, municipio Chacao (Caracas, Venezuela) estuvo a punto de terminar en tragedia.

o

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales y habría sido provocado por una maniobra indebida de un conductor.

En las imágenes se ve cómo el automóvil realiza un giro prohibido e invade el sentido contrario, por lo que el motorizado no pudo evitar la colisión.

o

El impacto lo lanzó por el aire y provocó que diera varias vueltas antes de caer sobre el pavimento.

Según la información difundida por las autoridades del comentado municipio, el afectado se encuentra fuera de peligro.

Tras el incidente, el conductor del vehículo particular recibió una sanción por infringir las normas de tránsito.

o

El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) recientemente pidió reforzar la educación vial ante el aumento de siniestros en Venezuela.

Puntualmente, la organización planteó la necesidad de establecer una política de educación vial permanente que permita prevenir accidentes y reducir la pérdida de vidas en las carreteras.

Aunque en Venezuela no existen cifras oficiales respecto al índice de accidentes de tránsito, según el OSV, en el país suramericano se registraron 3.704 siniestros viales durante el año 2025.

Temas relacionados:

Chacao

Accidente

Choque

Colisión

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nueva denuncia de presuntas irregularidades en contrato de hospital de San Andrés

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto sobre el castrismo en Cuba: “lo pueden meter 8 años de cárcel por criticarlos en Internet"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Consternación en Colombia ante tragedia en un batallón del Ejército en Boyacá: dos soldados murieron

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

“Goku”, el comerciante símbolo de resistencia durante desmanes por vándalos en protestas en Francia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"La tercera fase es urgente, no importa que compita Delcy": Alviárez por dichos de Trump sobre elecciones

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Pierre Collin, comerciante de la ciudad de Niza, se convirtió en símbolo de resistencia en medio de las protestas - Foto: AFP - Captura pantalla
Francia

“Goku”, el comerciante símbolo de resistencia durante desmanes por vándalos en protestas en Francia

Sigifredo López, exsecuestrado-Foto: EFE
La JEP

La JEP "puede funcionar con mucho menos, yo diría que con la mitad de ese dinero": exsecuestrado Sigifredo López

Gustavo Petro/ Álvaro Uribe/ Abelardo de la Espriella - Fotos AFP
Escándalo

Estalla escándalo por "Pacto de Valledupar" con el que Petro habría buscado enlodar a Uribe y De la Espriella

Guerra en Ucrania | Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Estados Unidos reitera denuncia de reclutamiento de cubanos en Rusia para combatir en la guerra con Ucrania

María Elvira Sálazar, congresista republicana / FOTO: EFE
María Elvira Salazar

Respaldo de líderes latinoamericanos a María Elvira Salazar da de qué hablar en Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Presos políticos - EFE
Presos políticos

Agua fangosa y comida horrible: ex-preso político del régimen cubano describe lamentables tratos

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y avión de Flydubai - Fotos: EFE
Benjamín Netanyahu

Netanyahu asegura que piloto de Flydubai que intentó presunto acto terrorista en vuelo hacia Israel fue objeto de "adoctrinamiento islamista radical"

Colombia y Estados Unidos anuncian estrategia contra estructuras delictivas -Foto: Tomada de X de @ABDELAESPRIELLA
Relaciones bilaterales

"Basada en resultados": Colombia y Estados Unidos anuncian estrategia contra estructuras delictivas transnacionales

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Presos políticos - EFE
Presos políticos

Agua fangosa y comida horrible: ex-preso político del régimen cubano describe lamentables tratos

Flávio Bolsonaro y Abelardo de la Espriella - AFP
Flávio Bolsonaro

La petición de Flávio Bolsonaro a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta en Brasil: "Tenemos que ponernos de acuerdo"

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y avión de Flydubai - Fotos: EFE
Benjamín Netanyahu

Netanyahu asegura que piloto de Flydubai que intentó presunto acto terrorista en vuelo hacia Israel fue objeto de "adoctrinamiento islamista radical"

Fiscales del juicio por la muerte de Diego Maradona - Foto: EFE
Diego Maradona

Fiscales del juicio por la muerte de Maradona solicitan penas de hasta 12 años para el cuerpo médico que lo atendió en sus últimos días

Colombia y Estados Unidos anuncian estrategia contra estructuras delictivas -Foto: Tomada de X de @ABDELAESPRIELLA
Relaciones bilaterales

"Basada en resultados": Colombia y Estados Unidos anuncian estrategia contra estructuras delictivas transnacionales

Fotos X: @VenteVenezuela
María Corina Machado

Impresionante movilización: así avanza la Gran Rodada en Venezuela por el regreso de María Corina Machado

Jorge y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Regimen chavista

Reacciones desde EE. UU. a negociaciones entre el régimen y la Administración Trump: "Con los Rodríguez nada"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023