“Es algo desproporcionado, casi ilógico”: experto sobre vigilancia de 300 drones a Delcy Rodríguez, tras declaraciones

El programa La Tarde de NTN24 conversó con el mayor en retiro de la Fuerza Aérea Colombiana, consultor de defensa y presidente de Condor Drone Corps, Camilo Mendoza, sobre las recientes declaraciones a un medio norteamericano en las que la encargada del régimen asegura haber sido perseguida por drones tras la captura del dictador Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.