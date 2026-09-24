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Jueves, 24 de septiembre de 2026
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Accidente de tránsito

Choque entre dos motos dejó heridos en concurrida avenida del centro de Caracas

septiembre 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Choque entre motos en Caracas (Venezuela) - Fotos: X
Choque entre motos en Caracas (Venezuela) - Fotos: X
El siniestro también generó congestión vehicular en esta importante vía, debido a la reducción de carriles mientras se desarrollaban las labores de atención y despeje de la zona.

Dos personas resultaron heridas tras un aparatoso choque entre motocicletas en una concurrida avenida de la capital venezolana, Caracas.

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La situación se registró recientemente en la avenida Baralt, a la altura de la sede principal del SAIME, en sentido hacia el Puente Llaguno.

El siniestro también generó congestión vehicular en esta importante vía, debido a la reducción de carriles mientras se desarrollaban las labores de atención y despeje de la zona.

De acuerdo con reportes, el exceso de velocidad y una presunta maniobra indebida, específicamente un giro no permitido, estarían entre los factores que provocaron el choque.

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Tras la colisión, comisiones de bomberos, paramédicos viales y funcionarios policiales se trasladaron al lugar para atender a los lesionados y coordinar su traslado a un centro de salud.

Los accidentes de motocicleta son la principal causa de muertes por siniestros de tránsito en el país.

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Tan solo entre el 1 de enero y principios de junio del año en curso, se registraron 1.994 muertes en las vías venezolanas asociadas a este problema.

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