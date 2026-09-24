Choque entre dos motos dejó heridos en concurrida avenida del centro de Caracas

Dos personas resultaron heridas tras un aparatoso choque entre motocicletas en una concurrida avenida de la capital venezolana, Caracas.

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La situación se registró recientemente en la avenida Baralt, a la altura de la sede principal del SAIME, en sentido hacia el Puente Llaguno.

El siniestro también generó congestión vehicular en esta importante vía, debido a la reducción de carriles mientras se desarrollaban las labores de atención y despeje de la zona.

De acuerdo con reportes, el exceso de velocidad y una presunta maniobra indebida, específicamente un giro no permitido, estarían entre los factores que provocaron el choque.

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Tras la colisión, comisiones de bomberos, paramédicos viales y funcionarios policiales se trasladaron al lugar para atender a los lesionados y coordinar su traslado a un centro de salud.

Los accidentes de motocicleta son la principal causa de muertes por siniestros de tránsito en el país.

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Tan solo entre el 1 de enero y principios de junio del año en curso, se registraron 1.994 muertes en las vías venezolanas asociadas a este problema.