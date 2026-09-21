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Haití

FBI publicó fotos de la llegada a EE. UU. de 18 acusados del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: FBI
Foto: FBI
En este insólito caso han sido acusadas 30 personas.

El pasado domingo Haití extraditó a Estados Unidos a 18 personas sospechosas del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, perpetrado en julio de 2021.

Moïse, de 53 años, fue asesinado por un comando armado que irrumpió en su residencia privada en Puerto Príncipe, sin que su cuerpo de seguridad interviniera.

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Los implicados en el crimen, principalmente mercenarios colombianos, fueron "trasladados en avión militar desde Haití para enfrentar la justicia estadounidense", escribió en X el fiscal del Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones.

"Cinco años después de los hechos, continuamos llevando a los sospechosos ante las cortes estadounidenses, y no hemos terminado", añadió.

Ahora el FBI publicó las fotografías de la llegada de los implicados, que volaron hasta Florida en un aeronave militar.

En las fotografías se ve a los detenidos con esposas, vestidos con batas azules, sandalias de tela y tapabocas, cada uno de ellos acompañado de un agente especial del FBI.

"Esta operación demuestra el alcance del FBI de Miami en nuestra área de responsabilidad extraterritorial y la sólida asociación con agencias de aplicación de la ley nacionales e internacionales que trabajan juntas a través de fronteras para perseguir la justicia", señaló el FBI.

En este insólito caso han sido acusadas 30 personas.

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El asesinato agravó aún más el caos en el país más pobre de América, que no ha celebrado elecciones desde 2016 y no tiene presidente desde ese asesinato.

En ese entonces, la policía haitiana detuvo rápidamente a una cuarentena de sospechosos, entre ellos una veintena de mercenarios colombianos.

Sin embargo, la investigación no avanzó por las deficiencias del sistema judicial haitiano.

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