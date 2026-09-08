Precios del petróleo se acercan a los 100 dólares ante nuevos ataques entre Estados Unidos y el régimen de Irán

Los precios del petróleo subieron este miércoles a cerca de 100 dólares el barril en el comercio matinal asiático, ante el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio que amenaza con frenar el suministro desde la región del Golfo.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de petróleo, subió 1,49% a 99,38 dólares.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, registró un alza de 1,59% a 94,51 dólares.

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El régimen de Irán anunció este miércoles que había atacado una base de Estados Unidos en Jordania y amenazó a los buques petroleros en los puertos de Kuwait y Baréin, en represalia por los ataques de Estados Unidos contra sus navíos.

El ejército de Estados Unidos dijo que destruyó cinco petroleros iraníes después de que Teherán lanzara recientemente misiles balísticos en dos oportunidades contra un buque de guerra.

"Las fuerzas estadounidenses ordenaron a las tripulaciones que abandonaran las embarcaciones antes de que fueran atacadas y quedaran fuera de servicio", señaló el Comando Central de Estados Unidos en un comunicado.

Las agresiones se ejecutaron "en respuesta a los intentos fallidos más recientes de Irán", agregó el texto.

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Cuatro buques (el Kaviz, el Charminar, el Horizon y el Riesco) fueron destruidos en el Golfo de Omán y un quinto (el Derya) cerca de la isla de Jark, según el comunicado, acompañado de videos de esos buques alcanzados por una explosión y posteriormente envueltos en llamas.