Servicio Geológico de EE. UU. reveló que deslizamiento de tierra en Nepal se originó por el derrumbe de un glaciar

El derrumbe de un glaciar provocó actividad sísmica e impactos "catastróficos" aguas abajo en Nepal y el Tíbet, según informó el jueves el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La agencia afirmó que la actividad sísmica inicialmente reportada como un terremoto "fue en realidad un colapso glacial y un flujo de escombros" que "causó impactos catastróficos posteriores río abajo".

Al menos 160 personas murieron a causa de los torrentes de agua y escombros que se precipitaron río abajo a ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet, y cientos de personas han sido reportadas como desaparecidas en ambas zonas.

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La causa del desastre no quedó clara de inmediato en las horas posteriores al suceso ocurrido la madrugada del miércoles, pero el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, había dicho que probablemente un terremoto provocó un deslizamiento de tierra, que a su vez bloqueó un río y envió agua a raudales río abajo.

Otras teorías propuestas incluían una inundación de un lago glaciar —cuando se derrumba un frágil muro de escombros que contiene el deshielo del glaciar— o una avalancha de hielo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que "el 26 de agosto a las 8:37 de la mañana, hora local, se produjo un sismo de magnitud 5,2 cerca de la frontera entre Nepal y China".

Este evento fue reportado inicialmente como un terremoto de magnitud 4.4. Un análisis adicional de estaciones sísmicas cercanas, ondas sísmicas de largo período e imágenes satelitales permitió determinar que el evento sísmico fue en realidad un colapso glacial y un flujo de escombros, y que no se produjo ningún terremoto.