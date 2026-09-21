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"EE. UU. sabe que Delcy no es legítima. Es un mal necesario para llevar a cabo la restauración democrática": Orlando Viera-Blanco sobre llegada de la encargada del régimen venezolano a Nueva York

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, actual encargada del régimen venezolano, llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, lo que ha generado controversia tanto en Estados Unidos como entre la oposición venezolana. El exembajador de Venezuela en Canadá, Orlando Viera-Blanco, cuestionó la legitimidad de esta representación y argumentó que el encuentro con el presidente Donald Trump no legitima a la jefe chavista sino que forma parte de una estrategia de restauración democrática llevada a cabo por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

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