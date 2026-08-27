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Jueves, 27 de agosto de 2026
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River Plate

Hincha de River murió en el Monumental tras la eliminación de la Copa Sudamericana: esto es lo que se sabe

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Aficionados - foto de referencia de EFE
Aficionados - foto de referencia de EFE
El fallecimiento ocurrió en medio de una noche marcada por la tensión, el malestar de los aficionados y las protestas contra la dirigencia del club.

Un hincha de River Plate murió este miércoles, pocos minutos después de que el equipo quedara eliminado de la Copa Sudamericana frente a Independiente Santa Fe en el estadio Monumental.

El fallecimiento ocurrió en medio de una noche marcada por la tensión, el malestar de los aficionados y las protestas contra la dirigencia del club.

El hombre, de 68 años, se descompensó en una zona cercana al acceso a la tribuna San Martín Baja. Ante la emergencia, se activó un pedido de asistencia y los efectivos que se encontraban en el sector acudieron para auxiliarlo. De manera preliminar, se indicó que habría sufrido un episodio cardíaco.

Posteriormente, se solicitó la presencia del SAME para continuar con la atención médica. Sin embargo, el hombre no respondió a las maniobras de reanimación. Poco después, una médica del servicio privado de asistencia de River Plate confirmó su fallecimiento.

Tras conocerse el hecho, personal de la jurisdicción inició las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Justicia para determinar con exactitud qué ocurrió.

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La investigación quedó en manos de la Fiscalía Distrito Saavedra-Núñez, a cargo del doctor Campagnoli, con la Secretaría del doctor Molinari. El expediente fue abierto bajo la figura de “averiguación de causales de muerte”.

El fallecimiento ocurrió en un contexto especialmente tenso para River Plate. La eliminación ante Independiente Santa Fe profundizó el descontento de los aficionados, que ya venían cuestionando el presente deportivo y las decisiones de la dirigencia.

Después del partido, la protesta se trasladó al hall del Monumental, donde varios hinchas expresaron su enojo mediante cánticos dirigidos contra la conducción del club. Entre las consignas que se escucharon estuvieron “A ver si se dan cuenta que no los quiere nadie” y “cantemos todos para que vuelva Ramón”.

La derrota y la posterior eliminación terminaron así de cerrar una jornada cargada de tensión, que además quedó marcada por la muerte de uno de los simpatizantes que había asistido al estadio para acompañar al equipo.

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