Declaran calamidad pública en joya turística colombiana por un incendio forestal

Las autoridades consiguieron controlar parcialmente un incendio que desde hace un día y medio amenaza una de las joyas turísticas de Colombia, el pueblo andino de Villa de Leyva, que el lunes amaneció cubierto por el humo.

"Ayer pudimos contener durante toda la noche todos los focos (...) cerca a las casas", dijo Carlos Amaya, gobernador del departamento de Boyacá, el lunes a Caracol Radio.

Según autoridades regionales, en un día y medio, cerca de 300 hectáreas de bosque y páramo han sido arrasadas por el fuego, que ha llegado a las puertas de este de pueblo de arquitectura colonial y pisos de piedra, visitado cada año por cerca de un millón de turistas.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, dijo la víspera que el fuego, visible desde la plaza central del pueblo, había sido controlado en un 50%.

Dos hoteles campestres en las laderas del cerro San Marcos evacuaron a sus clientes el domingo en la mañana y uno fue alcanzado parcialmente por llamas que fueron contenidas.

Colombia mantiene cerca de una veintena de conflagraciones activas, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

Los incendios forestales en la cordillera de Los Andes cercana al Ecuador se intensifican en la época seca del año por las condiciones climáticas asociadas al actual fenómeno de El Niño, que se perfila como uno de los más intensos documentados hasta ahora, con sequías y altas temperaturas.

Una decena de incendios también están activos en el vecino Ecuador, donde bomberos combaten uno que el lunes cumple su quinto día sin extinguirse en un cerro de la capital Quito.

El Niño aumenta las temperaturas de la superficie del Pacífico y desencadena cambios globales en los patrones de vientos, presión y lluvias. Desencadena desde inundaciones hasta sequías extremas.