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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Marco Rubio

Así fue la visita de Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio, a uno de los sitios más icónicos de Barranquilla junto a la primera dama Ana Lucía Pineda

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio y Ana Lucía Pineda - EFE
Jeanette Dousdebes Rubio, esposa de Marco Rubio y Ana Lucía Pineda - EFE
La esposa del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conoció parte de la historia, los personajes y el trabajo artesanal que sostiene una de las principales celebraciones culturales de Colombia.

Jeanette Dousdebes Rubio recorrió el Museo del Carnaval de Barranquilla durante una visita privada junto a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, y la gestora social de la ciudad, Katia Nule, el martes 8 de septiembre.

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La esposa del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, conoció parte de la historia, los personajes y el trabajo artesanal que sostiene una de las principales celebraciones culturales de Colombia.

Esta actividad se desarrolló en el Museo del Carnaval, ubicado en el barrio Abajo de Barranquilla, y formó parte de la agenda de la delegación estadounidense en el país.

Cabe resaltar que el ingreso de las visitantes estuvo acompañado por un operativo de seguridad, con presencia de la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y vehículos del servicio secreto de Estados Unidos.

Asimismo, el recorrido tuvo como eje las expresiones culturales que integran esta tradición. El Museo del Carnaval de Barranquilla reúne, a lo largo de sus tres pisos, vestuarios utilizados por las reinas, coronas, fotografías, documentos y piezas que dan cuenta del trabajo de artesanos, bailarines, músicos y gestores culturales vinculados a la fiesta.

Dousdebes Rubio, Pineda y Nule iniciaron la visita en las salas dedicadas a las soberanas del Carnaval. Durante el trayecto, las anfitrionas explicaron el sentido de varios personajes tradicionales, el proceso de elaboración de los trajes y la participación de las comunidades que conservan las danzas y comparsas.

La directora de Carnaval de Barranquilla S. A. S., Diana Acosta Miranda, participó en el encuentro y acompañó parte de la explicación sobre la colección. Además, el museo recibe alrededor de 300 visitantes por día, una cifra que fue compartida con las invitadas durante la jornada.

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La visita de la esposa de Marco Rubio incorporó una escala cultural a las actividades oficiales de la delegación estadounidense. Marco Rubio se encontraba en Barranquilla en el marco de una agenda relacionada con los vínculos entre Colombia y Estados Unidos.

Jeanette Christina Dousdebes Rubio nació en Miami, Florida, pero sus vínculos familiares con Colombia forman parte central de su historia personal. Es hija de Luis Ernesto Dousdebes, oriundo de Bogotá, y de María Elena Giraldo, nacida en Cali, quienes emigraron a Estados Unidos antes de su nacimiento.

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