“Fue algo muy repentino para todos, no imaginábamos esta magnitud”: testimonio de colombiano afectado por la DANA en España

España vive este jueves su primer día de luto nacional por el devastador temporal DANA que azota Valencia y otras regiones suroeste del país, dejando más de 200 muertos a causa de las fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Rubén Contreras, colombiano afectado por la emergencia en Valencia, España, relató su experiencia durante su conversación con el programa La Tarde de NTN24.

El colombiano reveló durante su diálogo con el canal de las Américas que tras subir su carro a una superficie alta: “en cuestión de cinco minutos vemos que empezó a llegar agua, como si se hubiera desbordado un río, aun sin entender qué estaba pasando. A partir de ese momento es que empiezan a llegar las alertas”.

“Fue algo muy repentino para todos. Esperábamos y sabíamos que en otras zonas exteriores estaba lloviendo, pero no imaginábamos que fuera a llegar en esa magnitud a estos pueblos”, añadió.

Contreras también explicó que “el agua arrasó con todo a su paso” y que la manera en la que están ayudando a la gente es con “ropa y comida, porque la gente que viene de la calle llegaba con mucho frío”.

“Yo esta mañana hablé con un policía y me dijo que vamos a superar los 200 fallecidos, y que ese número va a ser mayor porque mucha gente estará flotando en el mar” puntualizó.

Lo que le queda al colombiano sobre esta situación es: “La reflexión y que se la repito a toda hora a mi esposa es que ante cualquier emergencia meteorológica que se anuncie tanto por redes como por televisión, por muy pequeña que nos parezca, no debemos subestimarla”.

“En este caso no has sorprendido muchísimo más por subestimar ese tipo de cosas y comprendemos la importancia de la gente que estudia esto constantemente y que está preparada para informarnos a nosotros de lo que puede pasar y en este caso no obedecimos al llamado”, finalizó.