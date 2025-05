Madre y abuela de la niña venezolana retenida por EE.UU. se reunieron con Saab: Mostraron documento con el nombre de Maykelys como deportable

La madre y la abuela de la niña venezolana Maikelys Espinoza, dos años de edad y quien permanece en Estados Unidos, a pesar de que sus padres fueron deportados, se reunieron con el fiscal General, Tarek William Saab.

"Nuestro objetivo es que Maykelys sea devuelta a su madre y que su padre también pueda regresar al país", dijo Saab quien designó a dos fiscalías especializadas para tramitar la exigencia de deportación.

Raída Inciarte, abuela de la niña, aseguró que el documento de deportación con fecha del viernes 23, está el nombre de su nieta.

"Y la sorpresa fue que deportan Yorelysy y dejan a la niña, la dejan secuestrada".

Yorelys Bernal, madre de la niña, reiteró lo que ha declarado a otros medios, de que se entregó el 14 de mayo de 2024 por la frontera del Paso Texas con Ciudad de Juárez, en México, como lo hacen quienes pasan ilegalmente a Estados Unido, a la espera de una respuesta.

"Me entregué con mi hija de solamente un año y tres meses y con mi esposo Michael Alejandro", quien ahora está en la peligrosa cárcel del CECOT, en El Salvador, a donde fue llevado bajo acusaciones de que pertenece al Tren de Aragua.

"Estuve cinco días detenida esperando que me dejaran libre, luego unos oficiales me informaron que tenía que entregar a la niña porque tengo que ir a una corte. Yo le digo que no voy a entregar a mi hija porque no, porque no sé con quién la iba a dejar", comenta.

Desde entonces fueron separadas, pero podía verla ocacionalmente hasta que le informaron que todos serían deportados, pero la niña fue dejada en Estados Unidos.