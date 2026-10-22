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Donald Trump

Funcionario de Donald Trump revela que un país sudamericano es el más alineado con EE. UU.: "No hay otro en todo el mundo"

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Cumbre "Escudo de las Américas".
Cumbre "Escudo de las Américas".
Se trata del vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, quien se encuentra de visita en Sudamérica.

El vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, afirmó este jueves en Buenos Aires que el gobierno de Argentina es el más alineado con Washington, durante una visita marcada por anuncios de cooperación en seguridad.

"Creo que no hay otro país en todo el mundo con el cual estamos tan alineados como el gobierno de la Argentina", dijo Landau en una conferencia de prensa junto al canciller argentino, Pablo Quirno.

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El enviado del presidente Donald Trump elogió al gobierno de Javier Milei y sostuvo que Argentina tiene recursos para convertirse en una "superpotencia económica".

Sus declaraciones llegan dos días después de que el embajador estadounidense, Peter Lamelas, condicionara la continuidad del apoyo financiero después de 2027 a que Argentina avance "hacia la derecha, no hacia la izquierda". Milei buscará la reelección el próximo año.

En un encuentro con empresarios en Neuquén (sur), Lamelas dijo que Washington evalúa proyectos que podrían movilizar hasta 20.000 millones de dólares.

En 2025, Milei recibió de Washington una línea de ayuda financiera por 20.000 millones de dólares, un fuerte respaldo en medio de una crisis política y cambiaria previa a las elecciones legislativas, que su partido ganó.

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Consultado sobre las declaraciones de Lamelas, Quirno sostuvo que el embajador "dice constantemente que su misión es que el gobierno argentino reelija el año que viene".

Respecto a las condiciones del apoyo, señaló: "El único condicionamiento que existe es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, que sigamos por el camino del crecimiento, del orden macroeconómico, del equilibrio fiscal".

Por su parte, Landau dijo que en Washington están "contentos con el gobierno actual argentino, que le da la alfombra roja a la inversión extranjera".

Durante la visita, Estados Unidos anunció la inversión de 15 millones de dólares para establecer un centro de operaciones de ciberseguridad.

Además, Quirno dijo que ambas partes trabajan en una visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, en noviembre y que avanzan las negociaciones para incorporar a Argentina al programa de exención de visas de Estados Unidos.

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