Mediante un acto de supuesta "entrega de viviendas rehabilitadas en Caracas", que sufrieron daños por los sismos registrados el pasado 24 de junio, la jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó algunas de las propuestas económicas de "administración interina".

Rodríguez, en ese sentido, señaló que mantener la inflación bajo control es fundamental para proteger el poder adquisitivo de los empleados.

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Asimismo, la sucesora de Maduro mencionó que es crucial "evitar que el país vuelva a enfrentar un escenario de hiperinflación".

"Queremos controlar la inflación para proteger el salario", indicó Rodríguez, quien recordemos, tiene más de 20 años ejerciendo funciones dentro de la dictadura chavista.

A su vez, aseguró que Venezuela "está despertando el interés de inversionistas internacionales", lo que, según sus proyecciones, podría traducirse en "más producción".

"Así que ese plan económico, mire, Venezuela se va a perder de vista. No es casual tanto inversionista internacional viniendo a Venezuela", consideró.

"Nosotros aspiramos en 10 años a llegar nuevamente a un nivel de casi 3 millones de barriles de petróleo. Imagínense el país", añadió.

Venezuela sigue atravesando una profunda crisis económica, marcada por una deuda pública calificada como insostenible y presiones en los precios.

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El pasado 24 de noviembre, el propio régimen reportó que la deuda pública ascendía a 237.544 millones de dólares al cierre de 2025 (cerca del 242 % del PIB), reconociendo que está en incumplimiento prolongado y es insostenible.