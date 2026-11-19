Usuarios en las redes sociales han publicado imágenes de las largas filas que se han formado en puntos de distribución autorizados para la entrega de boletas para el concierto de la artista colombiana Shakira en Venezuela.

Las largas colas han sido captadas en videos desde el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, en Chacao.

Shakira tendrá dos presentaciones en Venezuela, el próximo 16 y 17 de enero. Las entradas se pueden comprar, según precisó El Diario, en las taquillas de MiTickera, ubicadas en el CCCT, y en las del Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada (Caracas).

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Varias personas, según indicaron algunos testigos en las redes, pasaron incluso la noche en frente de los sitios dispuestos para la venta de boletas.

La cantante colombiana Shakira anunció en días pasados, oficialmente, que Venezuela formará parte de su agenda de conciertos para 2027, con motivo de su gira internacional 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

La confirmación llegó a través de sus redes sociales, donde compartió una publicación de la productora Fenix Entertainment.

La intérprete de 'Ciega, sordomuda' se presentará en Caracas, puntualmente en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

Venezuela fue incluida en la nueva extensión de la gira por América Latina y el Caribe, que también contempla fechas en Brasil, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Puerto Rico.

Cabe recordar que la última vez que Shakira cantó en Venezuela fue el 27 de marzo del año 2011.

En aquel entonces, Shakira hizo vibrar el Estadio de Fútbol de la Universidad Simón Bolívar (USB), en Caracas, como parte de su gira 'Sale el Sol World Tour'.

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Respecto a la venta de entradas, los seguidores de Shakira podrán adquirir los boletos desde este jueves 19 de noviembre en una preventa que iniciará a las nueve de la mañana a través de Mi Tickera.